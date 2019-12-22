В Швейцарии посетовали, что не могут помешать санкциям США

Швейцария не поддерживает экстерриториальные санкции, но не может им помешать, заявил представитель МИД страны Тилман Ренц, обсуждая ситуацию с компанией Allseas, которая является одним из подрядчиков "Северного потока — 2".

Он подчеркнул, что было обращено внимание на санкции, введённые в отношении российского проекта.

— Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями. Эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, свою работу приостановил один из подрядчиков "Северного потока — 2" — швейцарско-нидерландская компания Allseas. Американские власти потребовали немедленного прекращения строительства газопровода. Позже в МИД РФ заявили, что Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций.