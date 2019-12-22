В Новой Москве в колодце обнаружены тела двух дорожных работников

На 21-м километре Калужского шоссе в колодце сегодня днём были найдены тела двух сотрудников дорожной службы. Эту информацию подтвердил Лайфу Следственный комитет РФ.

Тела были обнаружены около трёх часов дня на территории торгового комплекса "Славянский мир" в посёлке Мосрентгене.

По данным некоторых СМИ, рабочие зачем-то залезли в колодец и там задохнулись от скопления газа. Но есть и другая версия событий. Как пишет Mash, на телах погибших есть гематомы и ссадины — их могли сбить на трассе рано утром и затем спрятать в колодец.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все детали и обстоятельства инцидента.

Как подтвердили Лайфу родственники, одна из погибших — уроженка Пензы 32-летняя Татьяна Г. У неё осталось четверо детей. Личность второго погибшего уточняется.