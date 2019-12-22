Стал известен лидер на выборах мэра Абакана

На выборах мэра Абакана в Хакасии, которые прошли сегодня, лидирует вице-мэр города Алексей Лемин, сообщается на официальном портале республиканского избиркома.

Лемин набрал 87,53% голосов избирателей, проголосовавших на 74 избирательных участках.

Подсчёт голосов продолжается.

Сразу после оглашения предварительных результатов вице-мэр Абакана поделился своими впечатлениями с порталом "19.rus", отметив, что "план только один — работать".

— Разработан бюджет на три года, который во вторник, 24 декабря, будет принят в окончательном чтении. Реализуется стратегический план развития столицы Хакасии до 2030 года, — добавил Лемин.

Напомним, выборы главы Абакана проходят в связи со смертью предыдущего мэра Николая Булакина, руководившего городом в течение 24 лет. Он погиб в автокатастрофе в Красноярском крае.

Ранее Лайф публиковал видео, как проходили выборы в Хакасии.