Стал известен лидер на выборах мэра Абакана

На выборах мэра Абакана в Хакасии, которые прошли сегодня, лидирует вице-мэр города Алексей Лемин, сообщается на официальном портале республиканского избиркома.
Лемин набрал 87,53% голосов избирателей, проголосовавших на 74 избирательных участках.
Подсчёт голосов продолжается.
Сразу после оглашения предварительных результатов вице-мэр Абакана поделился своими впечатлениями с порталом "19.rus", отметив, что "план только один — работать".
— Разработан бюджет на три года, который во вторник, 24 декабря, будет принят в окончательном чтении. Реализуется стратегический план развития столицы Хакасии до 2030 года, — добавил Лемин.
Напомним, выборы главы Абакана проходят в связи со смертью предыдущего мэра Николая Булакина, руководившего городом в течение 24 лет. Он погиб в автокатастрофе в Красноярском крае.
Ранее Лайф публиковал видео, как проходили выборы в Хакасии.
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