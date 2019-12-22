Умер модельер Эмануэль Унгаро

В Париже на 76-м году жизни скончался французский модельер Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на родственников умершего.

По данным агентства, в последнее время модельер жаловался на своё здоровье.

Эмануэль Унгаро — основатель собственного дома моды, который он открыл в 1965 году. Его клиентами были такие известные актрисы, как Анук Эме, Катрин Денёв, Изабель Аджани. Впоследствии его ателье было продано, деятельность Унгаро прекратилась.