В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Предостережение об опасных гидрометеорологических явлениях действует в регионе два дня.

В Крыму в связи с ливнями и сильными порывами ветра было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном портале Главного управления МЧС России по республике со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— До конца суток 22 декабря, в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17–22 м/с, днём 22 декабря местами сильные дожди, — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели обращают внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения правил безопасности. Так, по возможности рекомендуется воздержаться от поездок по городу. Если же ливень застал вас вне дома, то стоит избегать подземных переходов, других углублённых помещений и попытаться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

— На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, — добавили в МЧС по региону.

О перебоях в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении спасатели призывают сообщать по телефонам экстренных служб.