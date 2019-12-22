Среди раненных при стрельбе в Чикаго нет россиян

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Фото © Pixabay

Сообщений о наличии российских граждан среди пострадавших при массовой стрельбе в Чикаго, штат Иллинойс, не поступало, сообщило в Twitter Генконсульство России в Нью-Йорке.

Диппредставительство России держит ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, ранее стало известно о массовой стрельбе в доме в Чикаго, где 13 человек получили огнестрельные ранения.

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