Среди раненных при стрельбе в Чикаго нет россиян

Сообщений о наличии российских граждан среди пострадавших при массовой стрельбе в Чикаго, штат Иллинойс, не поступало, сообщило в Twitter Генконсульство России в Нью-Йорке.

В связи с информацией о массовой стрельбе в одном из районов города Чикаго (штат Иллинойс) Генконсульство России в Нью-Йорке устанавливает все обстоятельства этого происшествия. На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) December 22, 2019

Диппредставительство России держит ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, ранее стало известно о массовой стрельбе в доме в Чикаго, где 13 человек получили огнестрельные ранения.