Букингемский дворец нарушил молчание в связи со слухами об отречении королевы

В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что Елизавета II планирует сделать королём принца Чарльза в 2021 году, сообщает Daily Star со ссылкой на источник во дворце.

Palace breaks silence on 'plans to make Prince Charles King in 2021' https://t.co/YUWblmR0pY pic.twitter.com/vEMcOryWHJ — Daily Star (@dailystar) December 22, 2019

Представитель королевской семьи сообщил, что нет планов сделать принца Чарльза регентом не только тогда, когда королеве исполнится 95 лет, но и в любой другой момент.

Напомним, в конце ноября появилась информация, что в течение 18 месяцев Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза.