Букингемский дворец нарушил молчание в связи со слухами об отречении королевы

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Фото © Instagram / The Royal Family

В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что Елизавета II планирует сделать королём принца Чарльза в 2021 году, сообщает Daily Star со ссылкой на источник во дворце.

Представитель королевской семьи сообщил, что нет планов сделать принца Чарльза регентом не только тогда, когда королеве исполнится 95 лет, но и в любой другой момент.

Напомним, в конце ноября появилась информация, что в течение 18 месяцев Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза.

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