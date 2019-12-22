Двое мужчин, устроивших стрельбу в Москве, сдались полиции

Сотрудники правоохранительных органов установили личности мужчин, открывших огонь из охолощённого оружия на Корабельной улице в Москве, и предложили им добровольно сдаться. На данный момент они находятся в отделении полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Полицией был установлен автомобиль, на котором скрылись участники инцидента со стрельбой. В телефонном разговоре им было предложено добровольно явиться в полицию для дачи объяснений, что они и сделали.

Напомним, сегодня на Корабельной улице в ЖК "Ривьера парк" неизвестные на чёрном "мерседесе" открыли огонь. Никто не пострадал.