Жители Узбекистана проголосовали за новый состав парламента

Международные наблюдатели зафиксировали высокий уровень подготовки к голосованию, а Центризбирком заявил о минимальном количестве нарушений на участках.

В Узбекистане прошли выборы в законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) и местные органы власти. По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), итоговая явка составила 71,1%, передаёт ТАСС.

Сообщения о попытках правонарушения в течение дня поступали единичные, серьёзных прецедентов на участках не возникало.

Всего за безопасность во время голосования отвечало 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов, из них 40 тысяч человек являлись сотрудниками МВД.

— Я удовлетворён итогами голосования, которое прошло максимально прозрачно с учётом требований всех международных норм, — отметил глава ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Примечательно, что предварительные результаты выборов ЦИК планирует объявить уже завтра, 23 декабря. А вот окончательных итогов придётся подождать чуть дольше — их комиссия предоставит в течение десяти дней.