Лавров назвал формат G8 ничего не решающим

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Фото © ТАСС / Щербак Александр

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат G8 с участием России ничего не решающим.

Когда стали звучать призывы вернуть Россию в "семёрку" и возобновить "восьмёрку", большинство аналитиков связывали это однозначно с желанием отодвинуть Россию от КНР. Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может, — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, ранее глава МИД России заявил, что Европа начала пропаганду русофобии задолго до 2014 года.

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