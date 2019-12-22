Лавров назвал формат G8 ничего не решающим

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат G8 с участием России ничего не решающим.

— Когда стали звучать призывы вернуть Россию в "семёрку" и возобновить "восьмёрку", большинство аналитиков связывали это однозначно с желанием отодвинуть Россию от КНР. Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может, — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, ранее глава МИД России заявил, что Европа начала пропаганду русофобии задолго до 2014 года.