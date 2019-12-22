В Саратове простились с полицейским, погибшим при исполнении служебного долга

Сотрудник правоохранительных органов ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников.

В Саратове простились с полицейским Михаилом Гадеевым, который был ранен при задержании преступника, получил огнестрельное ранение и скончался в больнице, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной отметил мужество погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции и сказал, что память о нём сохранится навсегда.

Слова поддержки высказал глава муниципального образования "Город Саратов" Михаил Исаев. Он пожелал родственникам терпения, силы духа и отметил, что погибший сотрудник полиции ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников.

Михаил Гадеев родился в Саранске и будет похоронен на родине в Мордовии. У него остались жена и дочь.

Напомним, в субботу, 21 декабря, неизвестный напал на полицейского и нанёс ему огнестрельное ранение. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело.