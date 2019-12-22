"Одолжили школьников". Сестра девятиклассника из Татарстана об учениях силовиков

Девушка рассказала, что все действия с силовиками согласовывал директор, сотрудники МВД попросили у него учеников для отработки массовых беспорядков.

Сестра девятиклассника из новотроицкой школы в Татарстане рассказала Лайфу об "учениях", которые устроили силовики.

Екатерина Пантелеева пояснила, что видео с "нападавшими" на бойцов школьниками снимали их одноклассницы. Она отметила, что сотрудники МВД просили у школы учеников девятого класса для отработки стабилизации массовых беспорядков.

Девушка добавила, что ушибов не было, а все действия с силовиками согласовывал директор.

— Ученики передали, что после сотрудник МВД поблагодарил директора "за то, что одолжил школьников", дословно, — сказала Екатерина.

Напомним, в новотроицкой школе Тукаевского района силовики провели учения, в которых приняли участие ученики девятого класса. Кадры с места события появились в соцсетях. В МВД Татарстана Лайфу рассказали, что начали проверку инцидента, и подчеркнули, что все школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал.