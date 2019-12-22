Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

Греция готовит документы для выдачи в США россиянина Александра Винника, арестованного в 2017 году по запросу американских спецслужб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление и письмо министра юстиции Греции Костаса Циараса.

Уточняется, что ранее было решено, что сначала Винник будет передан во Францию, затем в США и уже потом в Россию. Но стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас направил письмо в местную тюрьму с просьбой обеспечить его передачу Штатам и впоследствии — России.

— Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединённые Штаты, — прокомментировал информацию адвокат Винника.

Напомним, россиянин был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. Арестованный начал голодовку в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав. США добиваются от Греции экстрадиции Винника.