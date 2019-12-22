Эрдоган заявил, что Турция не справится с новым потоком сирийских беженцев

Турция не справится с новым потоком беженцев из Сирии, об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на выступлении в Стамбуле, трансляцию вёл телеканал NTV.

— Более 80 тыс. наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев, — подчеркнул лидер.

Поток беженцев из зоны деэскалации Идлиб, которая по настоящее время находится под контролем террористических организаций, существенно увеличился в последнее время.

20 декабря во время отражения атаки 400 боевиков группировок "Ансар ат-таухид"* и "Хайат тахрир аш-Шам"* в регионе 17 сирийских военных погибли, ещё 42 получили ранения. 200 террористов были уничтожены в ходе операции. Это уже далеко не первая атака в Идлибе, в конце ноября сирийская армия отразила атаку террористов из группы "Джебхат ан-нусра"*, а в декабре несколько человек, в том числе дети, погибли во время обстрела в Алеппо.

* Деятельность террористических организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.