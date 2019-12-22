Рэпер Ziroy заблокировал движение по Новому Арбату ради съёмок клипа — видео

ГИБДД пообещала изучить видео, которое записал певец, и провести проверку по факту инцидента.

Рэпер Ziroy (Гриша Зироян) заблокировал движение по Новому Арбату в час пик ради съёмок клипа, сообщает Mash.

Певец, известный своей любовью к стритрейсингу и нарушениям ПДД, не изменил своим привычкам и прошёлся по одной из центральных улиц столицы в окружении "майбахов", снимая всё на видео.

В УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве пообещали изучить ролик и провести проверку по факту инцидента.

В прошлом году похожее происшествие случилось на МКАД — певица Оксана Яковлева перекрыла движение ради съёмок своего клипа. Девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей, но она, по её словам, совсем не огорчилась.