Лайф публикует видео с места смертельного ДТП в Нижегородской области

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшной аварии в Нижегородской области, в результате которой погиб ребёнок, ещё девять человек получили ранения.

На кадрах видно, что несколько автомобилей с серьёзными повреждениями находятся на разных сторонах оживлённой трассы. На месте ЧП дежурят правоохранители. Введено реверсивное движение.

Ранее Лайф рассказывал о столкновении четырёх автомобилей в Борском районе Нижегородской области, в результате которого погиб один, пострадало девять человек.