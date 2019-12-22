Лайф публикует видео с места смертельного ДТП в Нижегородской области

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшной аварии в Нижегородской области, в результате которой погиб ребёнок, ещё девять человек получили ранения.

На кадрах видно, что несколько автомобилей с серьёзными повреждениями находятся на разных сторонах оживлённой трассы. На месте ЧП дежурят правоохранители. Введено реверсивное движение.

Ранее Лайф рассказывал о столкновении четырёх автомобилей в Борском районе Нижегородской области, в результате которого погиб один, пострадало девять человек.

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