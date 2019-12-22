Эрдоган: Турецкая делегация посетит Россию 23 декабря для обсуждения по Сирии

По итогам переговоров будут предприняты шаги по прекращению атак в провинции Идлиб.

Турецкая делегация посетит Россию 23 декабря для обсуждения ситуации в Сирии, об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на выступлении в Стамбуле, трансляцию вёл телеканал NTV.

— Турция прилагает всевозможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб. Завтра мы посылаем в Москву делегацию для обсуждения ситуации. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать, — подчеркнул он.

17 декабря Эрдоган обсудил по телефону ситуацию по Сирии и Ливии с президентом России Владимиром Путиным, особо подчёркивалась необходимость борьбы с террористическими группировками.

Турецкий лидер также отметил, что его страна не справится с новым потоком беженцев из Идлиба, ситуация ухудшилась после очередных столкновений с боевиками, в ходе которых погибло 17 сирийских военных и более 40 — пострадали.