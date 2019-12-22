Партия Порошенко потребует введения санкций против прямых поставок газа из РФ

Экс-президент назвал газовые контракты угрозой нацбезопасности и уверен, что они стали результатом тайных договорённостей на парижском саммите.

Партия "Европейская солидарность" потребует немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и ввести санкции против прямых поставок газа из России. Об этом заявил лидер политсилы Пётр Порошенко, его слова опубликованы на сайте организации.

Он подчеркнул, что контракты носят не экономический, а политический характер и угрожают национальной безопасности Незалежной.

— Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа, — отметил экс-президент.

Он также считает неверным отказ от иска к "Газпрому" по Стокгольмскому арбитражу. Порошенко заявил, что не следует снисходительно относиться к газовым договорённостям, и добавил, что Украина не получит от них доходов и даже понесёт убытки.

Ранее Лайф опубликовал протокол трёхсторонней встречи по газу, обнародованный Украиной. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". СМИ заявили, что пять украинских компаний подписали контракты. В партии "Европейская солидарность" уже заявили, что сделка с российской газовой компанией угрожает нацбезопасности.