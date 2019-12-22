В Тульской области спасатели нашли живыми потерявшихся в пещерах москвичей

Они пропали в субботу, 21 декабря, но сами вышли к поисковой группе, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасатели нашли живыми четверых москвичей, которые заблудились в Гурьевских пещерах в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Правоохранители отметили, что 22 декабря днём поступило сообщение от супруги одного их пропавших, что накануне группа из двух мужчин и двух женщин отправилась исследовать заброшенные каменоломни в Венёвском районе.

На поиски выдвинулись сотрудники МЧС и спелеологи. Потерявшиеся москвичи вышли навстречу поисковому отряду, они живы и не получили травм.

Гурьевские каменоломни — сеть искусственных подземных сооружений протяжённостью 90–120 километров, в них в XV–XVI веках добывали известняк. В 1946 году вход туда был завален в целях безопасности, но в 1970 году его открыли туристы. Официальные экскурсии в пещеры не проводятся, но они привлекают исследователей, не только профессиональных спелеологов, но и обывателей.