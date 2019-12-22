Дженнифер Лопес поделилась подборкой фильмов со своим участием

Она выделила боевик "Вне поля зрения", комедию "Госпожа горничная", триллер "Поворот" и несколько других картин.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес на своей странице в "Инстаграме" поделилась с фанатами фильмами со своим участием, которые нравятся ей больше всего.

— Это удивительно — думать о том, с какими невероятными людьми мне пришлось работать! — написала знаменитость.

Лопес отметила боевик "Вне поля зрения" (1998), в котором исполнила роль вместе с Джорджем Клуни, романтическую комедию "Госпожа горничная" (2002) с Рэйфом Файнсом, триллер "Поворот" (1997), где сыграла с Шоном Пеном, триллер "Кровь и вино" (1996), главную роль в котором исполнил Джек Николсон, мелодраму "Давайте потанцуем" (2004) с Ричардом Гиром и биографическую драму "Селена" (1997), где исполнила главную роль.

Подписчики и звёздные друзья актрисы оценили её подборку.

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