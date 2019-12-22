В Германии профсоюз бортпроводников пригрозил забастовками компании Lufthansa

Немецкий профсоюз бортпроводников Ufo пригрозил авиакомпании Lufthansa забастовками в послепраздничные дни. Заявление опубликовано на сайте организации.

— Мы с сегодняшнего дня готовы в любой момент объявить забастовку, даже призвать выйти на улицы. Но мы можем вам также сказать, что рождественские дни — сочельник, первый и второй дни праздника (24–26 декабря) не подпадут под забастовки, но их объявление может произойти и в эти дни, — подчеркнул заместитель председателя правления Даниэль Флор.

Он также отметил, что переговоры об урегулировании конфликта с правлением Lufthansa провалились, но "борьба не заканчивается".

Профсоюз Ufo не первый год борется за улучшение условий труда и организовывает забастовки, которые порой отражаются на рейсах авиакомпании.

В России бортпроводники "Аэрофлота" также пытаются добиться изменения условий труда. В ноябре сотрудники вышли на одиночные пикеты против дискриминации членов независимых профсоюзов и карательных мер в авиакомпании.