ЦОДД поделился ноябрьской статистикой ДТП в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере" поделился статистикой ДТП в Москве за ноябрь.

Статистика неутешительная: всего на дорогах столицы произошло 847 ДТП, в которых 37 человек погибли и 942 человека получили ранения.

— Многих аварий удалось бы избежать, если бы водители не превышали скорость, были внимательны за рулём и пропускали пешеходов на переходах, — написала пресс-служба ЦОДД.

Ранее в УГИБДД ГУ МВД РФ отмечали, что за первые десять месяцев 2019 года в России значительно увеличилось число аварий с участием автобусов. Только с января по октябрь в них погибло 263 человека.