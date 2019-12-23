Кошка из США, похожая на малыша Йоду, очаровала пользователей Сети

В Сети появилось фото кошки, которая похожа на малыша Йоду — героя нового сериала "Мандалорец", созданного на основе знаменитой киносаги "Звёздные войны". Впервые кадры опубликовала сотрудница приюта в США, куда попало животное, Яна Авилес на своей странице в "Фейсбуке".

Известно, что кошку нашли в ужасном состоянии: у неё были проблемы с одним глазом и рана на лапке, а также истощение. Но даже это не помешало ей умилять всех, кто её видел.

Фотография быстро разлетелась по Сети, девушке стало писать множество людей, желающих принять очаровательное существо в свой дом.

Получив тысячи лайков и комментариев к сообщению, Яна напомнила пользователям, что хорошо комментировать, как они хотят кошку Йоду, но есть ещё миллионы таких, как она. Волонтёр призвала заглянуть в приюты поблизости, где ещё сотни прекрасных питомцев ожидают людей.