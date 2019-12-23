Через 20 лет в России появится беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируют создать беспилотный бомбардировщик шестого поколения. Об этом МК рассказал командующий дальней авиацией, Герой России, заслуженный военный лётчик генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

— Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным, — сообщил Кобылаш.

При этом он подчеркнул, что развитие дальней авиации в России происходит не только путём совершенствования бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ и продления срока их службы, а ещё посредством создания нового стратегического бомбардировщика пятого поколения. Кобылаш отметил, что этот самолёт будет дозвуковым.

Ранее сообщалось, что с 2014 года у берегов Крыма зафиксировано более тысячи иностранных беспилотников. За год там появляется в среднем 250 беспилотников-разведчиков.