СМИ назвали регионы-лидеры по количеству кредитов у населения

Наибольшее количество потребительских займов зафиксировано в Калмыкии, меньше всего их на юге страны.

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проведённое исследование.

Максимальное число кредитов зафиксировано в Калмыкии, наибольший объём долга — в северных регионах. Меньше всего займов на юге страны.

В настоящее время увеличилось количество беззалоговых кредитов, а также их общий объём на фоне снижения процентных ставок. Средняя сумма задолженностей по стране — 227 тысяч рублей, общий долг составляет 17,2 триллиона рублей.

В процентном отношении к 2019 году объём кредитов населения вырос на 19,4%, при этом рост зарплаты составил всего 8,9%. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как соотношение долга к годовой заработной плате, растёт достаточно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге.

Эксперты отметили, что в 2020 году темпы розничного кредитования хоть и замедлятся, однако по-прежнему будут опережать динамику зарплаты.