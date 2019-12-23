"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" лидируют в российском прокате за уик-энд

А в день своей премьеры в РФ, по данным СМИ, лента заработала 60 миллионов рублей.

Девятая и заключительная часть саги "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" возглавила российский прокат в минувший уик-энд (19–22 декабря). По результатам продаж, лента собрала 369,5 миллиона рублей, обогнав "Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2" и "Джуманджи — 2. Новый уровень", пишет ТАСС.

Фильм является заключением киноэпопеи и обещает дать зрителю ответы на все вопросы и загадки, оставшиеся с предыдущих частей. В центре сюжета — финальное противостояние между светлой и тёмной "силой" в лице её представителей — Рэй (Дэйзи Ридли) и Кайло Рена (Адам Драйвер).

С большим отрывом на втором месте оказалась российская комедия — полнометражный фильм, снятый на базе одноимённого телесериала — "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2". С 19 по 22 декабря она заработала 176,5 миллиона рублей. В нём полицейские из Барвихи пытаются спасти свой Новый год: вернуть драгоценности в ограбленный преступниками магазин и продолжить празднование, пока часы не пробьют полночь.

Тройку лидеров замыкает продолжение приключенческой франшизы "Джуманджи" — "Джуманджи — 2. Новый уровень". Картина собрала 151,3 миллиона рублей. На этот раз герои попадают в игру, чтобы спасти пропавшего там друга Спенсера.

Ранее Лайф сообщал, что новая часть "Звёздных войн" за первый день проката в мире заработала 59 миллионов долларов (40 из них — в Канаде и США), а в России — 60 миллионов рублей.