Венесуэла обвинила Бразилию и Колумбию в причастности к атаке на воинскую часть

Также отмечается, что эффективными усилиями сотрудников правоохранительных органов задержано шесть человек.

Атака оппозиции на воинскую часть в Венесуэле происходила с подачи властей Колумбии и Бразилии. Об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес в "Твиттере".

— Эти преступники были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации Жаира Болсонару, — подчеркнул он.

Министр добавил, что сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, причастных к преступлению, и отметил эффективные действия вооружённых сил в этой ситуации.

Напомним, в Венесуэле во время нападения оппозиции на воинскую часть погиб военнослужащий. Задержанные в ходе инцидента в настоящий момент дают показания.