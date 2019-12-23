СМИ: Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya.

— Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск, ракеты запущены с оккупированных территорий, — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что одна из ракет упала в районе деревни Акраба в 20 километрах от сирийской столицы.

По словам корреспондента РИА "Новости", в Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва около 23:15 в воскресенье по местному времени (0:15 мск).

Ранее сообщалось, что 20 декабря во время отражения атаки 400 боевиков в регионе 17 сирийских военных погибли, ещё 42 получили ранения. 200 террористов были уничтожены в ходе операции. Это уже далеко не первая атака в зоне деэскалации, сирийская армия отразила атаки террористов в ноябре, а в декабре несколько человек, в том числе дети, погибли во время обстрела Алеппо.