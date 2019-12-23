СМИ: Продавец-кассир стал самой востребованной профессией в России

На втором месте оказались повара, а замыкают тройку лидеров педагоги профобучения.

Эксперты составили рейтинг самых востребованных вакансий в России. На первом месте оказался продавец-кассир, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования ВНИИ труда.

На втором месте — повара, третью строчку заняли педагоги профессионального образования. В первую десятку также вошли юристы, соцработники и медсёстры. Замыкают топ-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Однако эксперты предупреждают, что ситуация на рынке может измениться, кассиров заменят роботы, а в лидеры по востребованности выбьются IT-специалисты и маркетологи.

Этот список отличается от исследования Минтруда, там на первом месте оказались педагоги высшего образования. Их нехватка составила 35%, в тройку самых востребованных специалистов вошли также рабочие-сборщики, а в топ-семь необходимых по стране работников — воспитатели детсадов, охранники, механики и работники сферы индивидуального ухода.