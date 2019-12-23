На Камчатке автобус с 21 пассажиром перевернулся и упал в кювет

В Елизовском районе Камчатки на трассе упал в кювет и перевернулся автобус с 21 пассажиром. В аварии пострадал один человек, он получил травмы средней степени тяжести, сообщает пресс-служба правительства края.

Инцидент произошёл на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки. По предварительным данным, у транспортного средства заклинила тормозная система.

К пассажирам не остались равнодушны проезжавшие мимо водители: прежде всего они забрали родителей с детьми. А компания "Оптимус", которой принадлежит автобус, доставила на место аварии горячий чай и средства обогрева для пассажиров — сейчас в Камчатском крае порядка 20 градусов мороза.

Ранее в УГИБДД ГУ МВД РФ отмечали, что только за первые десять месяцев 2019 года в России значительно увеличилось число аварий с участием автобусов. С января по октябрь в них погибло 263 человека.