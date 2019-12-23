Самолёты НАТО в 2019 году увеличили активность у западных границ России

Активность самолётов НАТО увеличилась у западных границ России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

По заявлению командующего БФ адмирала Александра Носатова, это число за текущий год возросло с 578 до 800, аналогичная ситуация с боевыми самолётами.

Носатов также отметил, что разведывательные суда западных стран постоянно находятся вблизи районов боевой подготовки Балтийского флота.

Российские самолёты-истребители морской авиации БФ вынуждены по несколько раз подниматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ, добавил он и подчеркнул, что деятельность НАТО постоянно отслеживается средствами объективного контроля на всех её этапах.

Ранее сообщалось, что более тысячи беспилотников было обнаружено у берегов Крыма за пять лет, в 2019 году дежурные силы ПВО поднимались на перехват самолётов НАТО более 70 раз.