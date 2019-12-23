СМИ: В России планируют отменить профстандарт для преподавателей вузов

Инициативу поддержали в Минобрнауки и профессиональном сообществе, это позволит не допустить оттока профессионалов из сферы высшего образования.

В России планируют отменить профстандарт для преподавателей вузов, это позволит педагогам-практикам вести предметы без учёной степени, сообщают "Известия" со ссылкой на Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Возможность преподавать в высшем учебном заведении в таком формате появилась в 2015 году, но норма носила рекомендательный характер, а с 2020 года она станет обязательной. Минобрнауки и профессиональное сообщество поддержали эту инициативу.

Согласно профстандарту, вести занятия в вузах могут только доценты и профессора, а ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могут полноценно преподавать по программам бакалавриата, магистратура и специалитет оказываются и вовсе им недоступны.

— Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели — учёные. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки, — отметила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

По мнению экспертов, если новые правила не вступят в действие, всё может закончиться оттоком профессиональных кадров из-за формальных и необоснованных требований отбора.

Ранее СМИ сообщали, что в России выросло количество вакансий в сфере образования, в настоящее время требуется на 35% больше преподавателей вузов.