Продюсер — о скандале Бочкарёвой с кокаином: В тихом омуте черти водятся

По предварительным данным, дело Бочкарёвой передано в Преображенский суд города Москвы.

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров заступился за Наталью Бочкарёву в деле о всё продолжающемся скандале с наркотиками. Своё мнение он высказал в эфире НТВ.

Когда я это увидел — сам офонарел. Что я могу сказать... В тихом омуте черти водятся. Бочкарёва в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина Сергей Лавров

Он также добавил, что в российском шоу-бизнесе многие "балуются" наркотиками, а кто-то и вообще без них жить не может. Он привёл в пример свой опыт работы с группой "Тату". По его словам, ему постоянно приходилось искать "вещества" для одной из участниц коллектива.

Ранее сообщалось, что дело Бочкарёвой о хранении наркотиков передано в один из столичных судов. По предварительным данным, речь идёт о Преображенском суде.

Напомним, Наталью Бочкарёву задержали с кокаином в конце сентября. Сама актриса опровергла эту информацию, записав видео у себя в "Инстаграме". Через некоторое время после инцидента в Сети появились сообщения о её исчезновении, но затем в этом усмотрели желание скрыть от прессы развитие дела. Впоследствии телезвезду лишили водительских прав почти на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.