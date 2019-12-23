"Калорийная бомба". Диетологи рассказали о вредности манной каши

Знакомый с детства продукт мешает усваиваться кальцию из-за содержания фитиновой кислоты.

Манная каша, которая традиционно считалась лучшим питанием для детей дошкольного возраста, на самом деле оказалась достаточно вредным продуктом, об этом рассказала гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.

В манке нет практически никаких полезных веществ, кроме клейковины, к тому же она легко усваивается, а сваренная на молоке и с сахаром становится "калорийной бомбой", рассказала специалист.

Она отметила, что вскормленные манной кашей детки обычно имеют толстенький животик и тонкие ножки, что свидетельствует о недостатке кальция и развивающемся рахите.

Шакирова добавила, что в якобы полезной крупе содержится фитиновая кислота, которая не даёт усваиваться кальцию.

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