Компания Allseas отвела все суда из зоны строительства "Северного потока — 2"

Компания Allseas отвела все суда из района строительства "Северного потока — 2" в Балтийском море, сообщило издание Bloomberg.

Отмечается также, что группа судов, участвующая в прокладке газопровода, будет расформирована. Представитель компании не дал комментариев по поводу того, на какое время может затянуться реализация проекта.

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу.

Также поступили сообщения о том, что судно, которое могло бы доделать укладку труб за приостановившей деятельность из-за санкций компанией Allseas, не может находиться в территориальных водах Дании из-за отсутствия системы динамического позиционирования.