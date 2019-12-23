СМИ: США стали реже выдавать учебные визы российским студентам

США в ряде случаев стали отказывать в выдаче виз для учёбы российским студентам, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексиса Родзянко.

— Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и Россией. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США, — отметил он.

Родзянко добавил, что визы перестали выдавать учащимся, у которых в России богатые родители, возможно, из-за сомнительного происхождения их капиталов.

Он выразил надежду, что "капитаны" бизнеса России и США поспособствуют облегчению визового режима и будут поощрять культурные и образовательные обмены между странами.

Напомним, в последнее время участились случаи с невыдачей американских виз российским дипломатам, направляющимся в деловые поездки. Так, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, которые собирались на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе сессии Генассамблеи ООН визы не были выданы 18 российским дипломатам, а 4 декабря представители Федерального казначейства РФ вновь не смогли получить разрешение на въезд в Соединённые Штаты.