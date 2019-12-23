В США из-за льда на дороге столкнулось около 70 автомобилей — видео

При этом в ДТП пострадало более 50 человек. По версии одного из них, причиной этому стало то, что люди начали выходить из машин и попадать под колёса.

I-64 accident this morning pic.twitter.com/xD1DjLMY1k — Bray Hollowell (@Brayhollowell42) December 22, 2019

В американском штате Вирджиния произошла массовая авария. Местная полиция насчитала порядка 69 повреждённых автомобилей, при этом 51 человек получил травмы, сообщает NBC.

По данным телеканала, авария произошла на автомагистрали, соединяющей два штата. Такая массовость стала последствием цепной реакции — началось всё с одного столкновения. Повлияли на происшествие погодные условия: водители не справились с управлением из-за тумана и наледи на дорожном полотне.

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик. Сначала сообщалось о 35 пострадавших, но потом их число возросло до 51. В региональном медицинском центре Риверсайд рассказали, что к ним поступило 25 пострадавших, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Информации о погибших не поступало.

Один из пострадавших, Брэй Холлоуэлл, рассказал, что увидел впереди на дороге машины, которые крутились на льду. Затормозить вовремя он не смог, а потом почувствовал, что кто-то врезался в его уже врезавшуюся машину сзади.

Police: 69-Vehicle Pileup In Virginia Leaves Dozens Injured https://t.co/biqREfndEc pic.twitter.com/7ZLECc7DZd — News 9 (@NEWS9) December 23, 2019

— Если бы не было тумана, я бы увидел аварию и затормозил намного раньше, — отметил Брэй.

По его мнению, такое большое количество пострадавших обусловлено тем, что люди стали выходить из машин, чтобы посмотреть, что случилось.

— Слева от меня была женщина, которая попыталась выйти из машины. Она открыла дверь, и её сбила другая машина, — рассказал Холлоуэлл.

Недавно подобная массовая авария из-за погодных условий произошла в Приморье. Там под Владивостоком столкнулось порядка 50 машин. Пострадало в инциденте шесть человек.