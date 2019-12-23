Митруд вернул на доработку Минфину новый пенсионный законопроект

Минтруд составил ряд замечаний и вернул на доработку Минфину законопроект о гарантированном пенсионном плане, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игната Игнатьева.

— Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока ещё законопроект недостаточно доработан, его ещё нужно дорабатывать — в этом была основа, — отметил он.

После доработки документ должен вернуться в Минтруд, но пока этого не произошло.

Напомним, в октябре ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Предложенная система позволяет россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.