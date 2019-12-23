Благодаря Крымскому мосту перевозчики сэкономили почти 29 миллиардов рублей

Благодаря автомобильной части Крымского моста грузовым и пассажирским перевозчикам удалось сэкономить почти 29 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

— С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей, — отмечается в сообщении.

По данным инфоцентра, за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллиона авто: 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Отмечено, что эта цифра в 1,7 раза превысила число транспортных средств, которые перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств).

Ранее сообщалось, что построенная железнодорожная часть моста готова принять первые поезда. Дорога соответствует всем требованиям, а первый поезд — из Санкт-Петербурга в Севастополь — пройдёт по мосту уже 23 декабря. В открытии переправы примет участие президент России Владимир Путин.