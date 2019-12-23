Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Однако они напомнили, что безопасной дозы алкоголя не существует, и посоветовали не злоупотреблять спиртным.

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.

Однако, по словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексея Умрюхина, чаще всего одной порцией дело не ограничивается, люди выпивают больше. Он добавил, что необходимо ориентироваться на реакцию своего организма на спиртное и принимать решение, стоит пить или нет.

Как отметила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова, безопасной доли алкоголя не существует, поэтому она порекомендовала не злоупотреблять и воздержаться от распития крепких спиртных напитков.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно пить в новогоднюю ночь.