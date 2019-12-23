Во время строительства Крымского моста сделан миллион археологических находок

Обнаружена уникальная голова скульптуры древнегреческого божества и сохранена усадьба босфорских правителей.

В ходе подготовки строительства Крымского моста был сделан один миллион археологических находок на площади раскопок в 56 гектаров, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что проект помог сохранить культурное наследие, более 100 тысяч артефактов представляют значительную ценность и переданы в Таманский и Керченский музеи.

Была обнаружена уникальная голова скульптуры древнегреческого божества, датируемая, предположительно, V веком до нашей эры, и скелет кита, который пролежал в глубинных слоях 10 миллионов лет. Также была сохранена усадьба босфорских правителей, ради неё железнодорожные пути были перенесены в сторону.

Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, будет участвовать в торжественной церемонии открытия движения. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.