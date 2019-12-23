Тимати "взяли в заложники" в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.

Для своей авантюры он связался с известным пранкером Виталием Здоровецким, который и организовал "спецоперацию" в Black Star Burger в Лос-Анджелесе. Ворвавшиеся в помещение "сотрудники SWAT" сначала заставили рэпера лечь на землю, а затем стали требовать у него деньги и спрашивать, есть ли у него оружие. Сумку с поддельным автоматом и фальшивыми деньгами его друзья подложили под его стол.

Видео пранка сам Тимати опубликовал у себя в "Инстаграме". Как честно признался певец, он не сразу понял, что его разыгрывают, ведь операции спецотрядов полиции в США — обычное дело. В таких случаях лучше "не дёргаться" и выполнять требования людей в форме, уверен рэпер.

Однако на тридцатой секунде, пишет Тимати, он понял, что стал жертвой розыгрыша, и просто пытался понять, "кто там орёт с акцентом из-под маски".

— Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... Ты б на третьи сутки только понял, что мы шутим, — подытожил своё сообщение в социальной сети певец.

Кстати, девушка пранкера Здоровецкого тоже скромностью не отличается. Этим летом она полуголая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов, когда там играли "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".