Рыжий хвостатый "инспектор" задержится на Крымском мосту на несколько месяцев

Ему уже поступают предложения о трудоустройстве в других местах, зверёк рассмотрит их и примет решение.

Кот Мостик, которого признали символом Крымского моста, задержится там на несколько месяцев, чтобы проследить за движением поездов, рассказали в инфоцентре "Крымский мост".

— Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе, — отмечается в сообщении.

Рыжий "инспектор" — старожил и талисман стройки, его подбросили туда ещё котёнком, каждый день он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъёмом пролёта.

Мостик — единственный в мире кот-мостостроитель-блогер, сказали в инфоцентре. Его жизнь освещается на личной странице пушистого зверя в "Инстаграме", которую читают подписчики из 50 стран.

Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, будет участвовать в торжественной церемонии открытия движения. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.