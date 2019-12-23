Кабы не было зимы. В Москве 23 декабря ожидается восемь градусов тепла и дождь

В столице 23 декабря ожидается очень тёплая для конца декабря погода — температура воздуха будет плюс восемь градусов, сообщает Гидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь и облачность, ветер южный, умеренный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье тоже осадки, днём от трёх до восьми градусов тепла, ночью почти так же, столбик термометра не опустится ниже двух градусов.

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного тумана.

Несмотря на то что вплоть до Нового года ожидаются плюсовые температуры, на праздник синоптики обещают небольшой минус со снегом.