В предновогоднюю неделю Сибирь и Дальний Восток ждут сорокаградусные морозы

Погода в европейской части России мало похожа на зиму: дожди, температура выше нуля и почти что весенние лужи кругом. А вот в Сибири зима уже давно вступила в свои права — в начале недели на юге Западной Сибири пройдут снегопады и даже метели. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как пишет издание, температура воздуха здесь составит минус 11–16 градусов ночью и минус 7–12 днём. А вот в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области морозы будут ещё крепче: ночью около минус 30 градусов, днём минус 20 градусов.

Южный Урал тоже ждут холода. Ночью столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля, а днём поднимутся до 4–9 градусов с отметкой "минус".

Самые лютые морозы ждут Дальний Восток, а точнее — север Амурской области. Ночью там будет до минус 48 градусов. Такая отметка ниже нормы даже для этого холодного региона. Морозно и на юге Якутии — ночью и днём температура воздуха там составляет порядка минус 40 градусов. А вот в Приморье сравнительно тепло — всего минус 8–13 градусов.

В Москве в понедельник, 23 декабря, обещают плюс восемь градусов и небольшой дождь.