Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней ёлки

Живая или искусственная — прежде всего она должна быть высокого качества для создания праздничной атмосферы.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать главный атрибут праздника — новогоднюю ёлку, инструкция опубликована на сайте организации.

Натуральное дерево можно приобрести на базарах или в лесничестве, не следует совершать покупку "с рук", поскольку это незаконно. Лучше всего это сделать в 20-х числах декабря, чтобы не успела осыпаться хвоя.

Рекомендуется выбирать ёлку с толстым стволом, ветки должны быть гибкими и не сухими, а иголки — зелёными, не осыпающимися. От них должен исходить яркий еловый запах.

При выборе искусственного новогоднего украшения нужно проверить качество продукции, не должно быть выступающих проволочных частей, ветки должны быть надёжно закреплены. В первые часы от покупки может исходить слабый пластиковый запах. Изделие изготавливается из огнеупорных материалов, на упаковке должна присутствовать специальная маркировка, чтобы не допустить возгорания от электрической гирлянды.

— Живая или искусственная пушистая красавица будет украшать новогодние праздники — решать только вам. В любом случае, с появлением в доме ёлочки атмосфера станет праздничной, — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение у россиян. Кстати, мандарины создают куда более праздничную атмосферу, чем бой курантов, а подготовка застолья способствует этому больше, чем брызги шампанского.