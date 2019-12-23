"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского

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Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Президиум камчатского регионального политсовета партии "Единая Россия" принял решение о приостановлении членства во фракции экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. Его обвиняют во взятке в размере 200 тысяч рублей.

<p>Виталий Иваненко. Фото ©<a href="http://pkgo.ru/" target="_blank"> Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа</a></p>

Сегодня решением президиума регионального политсовета членство в партии Виталия Иваненко приостановлено, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы партии.

Против Иваненко завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). По данным следствия, его брат был посредником при получении взятки. За переданные деньги глава города помогал с заключением муниципальных контрактов.

С поста мэра Иваненко ушёл в конце ноября якобы по состоянию здоровья. Сейчас он находится под домашним арестом.

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