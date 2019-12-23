В Гондурасе 19 человек погибли в результате массовой драки в колонии

Чуть более недели назад власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в тюремной системе.

Вечером 22 декабря в одной из тюрем Гондураса произошла массовая драка между заключёнными, в результате которой погибло 19 человек, сообщает Heraldo со ссылкой на органы безопасности.

— В это воскресенье 19 насильственных смертей произошло в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны, — говорится в материале издания.

По данным СМИ, два человека поступили в больницу с колотыми ранениями. Однако информации о каких-либо чрезвычайных мерах со стороны пенитенциарного учреждения не поступало.

Днём ранее, 21 декабря, бунт вспыхнул в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса. Там в результате перестрелки погибло 18 человек. Сообщается, что причиной бунта стал конфликт между двумя бандами.

За неделю до этого власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в тюремной системе и временно прервали полномочия Национального пенитенциарного института. Ответственность за управление системой исполнения наказаний была передана вооружённым силам и полиции страны.