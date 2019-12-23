Пассажиры московского метро смогут пройти предновогодний праздничный квест

Для того чтобы поучаствовать в квесте, необходимо скачать мобильное приложение "Метро Live".

Пассажиры Московского метрополитена накануне Нового года смогут пройти праздничный квест. Он стартует 23 декабря и охватит 12 центральных станций столичной подземки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

— Квест будет проходить в рамках проекта Metro Live. Для участия в нём пассажиру необходимо отсканировать картинку новогоднего плаката, размещённого на одной из станций метро, и просмотреть праздничную видеооткрытку, — пояснили в пресс-службе.

По словам представителей подземки, в каждой видеооткрытке будет спрятан сюрприз. Распознав их все, можно будет получить приз на стойке "Живое общение" в объединённом вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская".

Новогодние плакаты для квеста разместят на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Театральная", "Тургеневская", "Площадь Революции", "Лубянка", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Боровицкая", "Маяковская" и "Цветной бульвар".

— Для того чтобы поучаствовать в квесте, нужно скачать мобильное приложение "Метро Live". Затем с помощью камеры нужно отсканировать плакаты, чтобы "картинка ожила", — пояснили в пресс-службе.