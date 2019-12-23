На дне Финского залива обезвредили мины перед погружением Путина в батискафе

В ходе обследования морского дна в преддверии экспедиции с участием президента экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил немецкое минное поле времён Великой Отечественной войны.

Перед погружением президента России Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива минувшим летом в районе места проведения экспедиции была проведена уникальная операция по разминированию боеприпасов и мин, оставшихся с времён Великой Отечественной войны.

Как сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете "Красная звезда", в ходе обследования дна было найдено целое поле из немецких якорных мин. Оно было обезврежено с помощью роботизированной подводной техники в батискафе.

— Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов, — отметил Носатов.

По словам адмирала, на самом острове также было найдено около двух десятков неразорвавшихся боеприпасов времён войны. Сапёры уничтожили опасные объекты.

Напомним, прошедшим летом президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, где посетил место гибели подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Лайф публиковал видео погружения российского лидера.